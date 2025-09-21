تصاعد الحراك الشعبي في النمسا رفضا لحرب الإبادة على غزة

تحولت شوارع المدن الرئيسية في النمسا إلى ساحات للاحتجاج على حرب الإبادة الإسرائيلية لسكان قطاع غزة، ومنابر لمطالبة الحكومة بالكف عن دعم إسرائيل.

ويعكس هذا الحراك الشعبي المتصاعد تحولا متزايدا في مزاج الشارع النمساوي تجاه القضية الفلسطينية، في وقت يرى فيه المتظاهرون أن الموقف الرسمي لا يزال مكبلا بتعقيدات الماضي وحسابات الحاضر، التي جعلت من النمسا أكثر دول أوروبا قربا من إسرائيل في العقد الأخير.

تقرير: محمد المدهون