اتساع الاعتراف بدولة فلسطين على خريطة العالم

أكدت 9 دول رسميا اعترافها بدولة فلسطينية قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي: فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وسان مارينو.

أما البرتغال فاختارت أن تعجّل موعد اعترافها لتعلن قرارها يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري.

وبانتهاء جلسة الجمعية العامة، ستحظى دولة فلسطين، باعتراف 147 دولة، من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

ومع وعد بريطانيا وفرنسا بالاعتراف ستحظى فلسطين قريبا بدعم 4 من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، إذ تعترف كل من الصين وروسيا بدولة فلسطين منذ عام 1988.

تقرير: نسيبة موسى