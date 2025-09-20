كانتونا يحث الأندية واللاعبين على رفض مواجهة إسرائيل بسبب الإبادة في غزة

دعا النجم السابق للكرة الفرنسية إيريك كانتونا الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تعليق مشاركة إسرائيل في البطولات الدولية وحث الأندية واللاعبين على رفض مواجهتها.

وفي الحفل الخيري "معا من أجل فلسطين"، الذي أقيم في ويمبلي بلندن وجمع نحو مليوني دولار لدعم جمعيات فلسطينية، أوضح النجم السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا أن عضوية روسيا عُلِّقت بعد أيام قليلة على حربها في أوكرانيا، وأن "إسرائيل لا تزال تتمتع بالامتياز رغم مرور 716 يوما على ما وصفته منظمة العفو الدولية بالإبادة الجماعية".

وختم "بالتأكيد، جماهير كرة القدم حول العالم تملك القوة لإحداث التغيير".