دعوى قضائية ضد 11 مسؤولا ألمانيا بتهمة التواطؤ في إبادة غزة

قدمت مجموعة من المنظمات والمحامين في مبادرة “العدالة والمساءلة من أجل فلسطين” شكوى جنائية أمام المدعي العام الفدرالي الألماني تستهدف 11 مسؤولا حكوميا على رأسهم المستشاران الألمانيان الحالي والسابق.

وتتهم الدعوى هؤلاء المسؤولين بالمساعدة والتحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني. وتأتي الدعوى بينما ظلت ألمانيا حليفا لإسرائيل وشريكا تجاريا وعسكريا لها. تقرير: عبد القادر عراضة

المصدر: الجزيرة