الاستهداف الإسرائيلي للمتحف الوطني بصنعاء خرق لمواثيق الإرث الثقافي

تعرض المتحف الوطني اليمني بالعاصمة صنعاء لأضرار جسيمة نتيجة قصف إسرائيلي. ويحتوي المتحف على مجموعة قطع أثرية يصل عمر بعضها إلى آلاف السنين.

ولحق الدمار بكل شيء في هذا المتحف، الذي يحتوي على نحو 75 ألف قطعة أثرية. ويرى القائمون على المتحف الوطني أن قصفه يشكل استهدافا للهوية الثقافية اليمنية، ومحاولة لطمس حضارة امتدت لعصور، وخرقا لكل المواثيق الخاصة بحماية الإرث الثقافي.

تقرير: نبيل اليوسفي