إستونيا تتهم روسيا بخرق أجوائها ودعوات لتعزيز دفاعات حلف الناتو

من بولندا إلى إستونيا، مرورا برومانيا وليتوانيا، يتصاعد التوتر على حدود أوروبا الشرقية التي هي الحدود الشرقية لحلف الناتو أيضا، ومعه يرتفع سقف تهديدات الحلف مع تلاحق الاتهامات باختراقات روسية.

سبق التوغل الروسي الأخير سلسلة من الاختراقات للمجال الجوي لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على حدود أوروبا الشرقية، مما أثار دعوات لتعزيز قدرات الدفاع الجوي للحلف في دول البلطيق. مزيد من التفاصيل نتعرف عليها في تقرير منير بندوزان.

المصدر: الجزيرة