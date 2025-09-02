"إحنا هون" برنامج لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالقدس

نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي، بمدينة القدس المحتلة. يوما مفتوحا بعنوان “إحنا هون”، بقيادة فريق كرة السلة على الكراسي، وذلك ضمن فعاليات مشروع “شبابيك” الهادف إلى دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاءت هذه المبادرة تجسيدا لالتزام الجمعية المتواصل بتعزيز دور ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتسليط الضوء على قدراتهم، وفقا لمديرها التنفيذي منتصر ادكيدك في حديثه للجزيرة نت.

وأكد ادكيدك أن الفعالية تضم مشاركين من فريق برج اللقلق لكرة السلة بالقدس تجمّعوا مع أصدقائهم ومعارفهم في يوم مفتوح يتحدثون فيه عن قصصهم وتجاربهم، وعن التحديات التي تواجههم في الحياة.

وأضاف أن الفعالية كانت من تخطيط وتنفيذ ذوي الهمم أنفسهم، وقدموا ورود شكر لأهاليهم كعربون محبة على مسيرة الرعاية والاهتمام.

وأشار ادكيدك إلى أن الفعالية شملت بازارا خيريا من تنظيم فريق كرة السلة نفسه، إذ تولى اللاعبون مسؤولية الزوايا كافة، مقدمين منتجات من صنع أيديهم، شملت أطعمة ومشروبات وحلويات ومعجنات، بالإضافة إلى زاوية تصوير تفاعلية، وأضاف أن ريع المشروع سيعود لتمويل أنشطة خاصة تعود بالنفع المباشر عليهم.

من جانبها، عبّرت زينة دنون، عضو الفريق، عن فخرها بهذا الإنجاز قائلة: "نحن من بدأنا هذه المبادرة، ونحن فخورون بأننا صنعنا شيئا نتشارك به مع الآخرين، وفخورون بأننا ندعم بعضنا بعضا".