قطر تنجح في إطلاق سراح زوجين بريطانيين من أفغانستان

نجحت الوساط القطرية في الإفراج عن الزوجين البريطانيين بيتر وباربي رينولدز من الأسر في أفغانستان بعد أشهر من الاحتجاز، ووصلا إلى الدوحة للقاء أسرتهما.

اقرأ المزيد

وأكد هذا النجاح دور قطر المحوري كوسيط موثوق في القضايا الدولية المعقدة، إذ عبر السفير البريطاني نيراف باتل عن امتنانه العميق لمثابرة قطر وتصميمها على الوساطة. وأشادت عائلة الرهينتين بالجهود الحاسمة التي أنهت أشهرا من القلق والمعاناة، مؤكدة التزام قطر بدورها الفعال في حل النزاعات. تقرير: سارة الرشيد

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة