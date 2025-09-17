مراسل الجزيرة يرصد واقع العائلات في ظل النزوح المستمر من غزة

أفاد مراسل الجزيرة بانقطاع الاتصالات والإنترنت عن أنحاء واسعة من مدينة غزة. كما تواصل عشرات العائلات رحلة النزوح من مدينة غزة باتجاه وسط القطاع وجنوبه، هربا من الهجوم الإسرائيلي على المدينة.

ويكتظ شارع الرشيد بالشاحنات والعربات وسط ظروف صعبة، حيث لا يجد معظم النازحين مكانا يستقرون فيه بسبب تكدس مئات الآلاف منهم في الجنوب. هذا وقال مراسل الجزيرة هاني الشاعر إن الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبان جنوبي مدينة غزة.

المصدر: الجزيرة