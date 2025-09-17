لبنان يواجه أسوأ موجة جفاف منذ 90 عاما

يشهد لبنان أزمة جفاف حادة لم يعهدها منذ 9 عقود، إذ تراجع منسوب الأمطار بشكل كارثي وانخفض منسوب نهر العاصي بـ30%.

وتوفر البلاد حاليا 1700 مليون متر مكعب من المياه فقط، وهو نصف الاحتياج الفعلي.

وأدت الأزمة إلى جفاف المحاصيل الزراعية وتوقف توليد الكهرباء الكهرومائية، بينما تعطلت مشاريع السدود المخططة. ويواجه المزارعون خسائر فادحة ويتخوفون من تفاقم الوضع مع تأخر موسم الأمطار المقبل.

تقرير: إيهاب العقدي