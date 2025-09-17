تعرف على بنود خريطة طريق حل الأزمة في السويداء

تتضمن خريطة طريق لحل الأزمة في السويداء 13 بندا أبرزها، إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الأحداث التي شهدتها المنطقة، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وتسحب الحكومة السورية جميع المقاتلين من الحدود الإدارية للمحافظة. كما تتضمن الخريطة نشر قوات حكومية مدربة ومؤهلة تابعة لوزارة الداخلية على طول طريق السويداء دمشق لضمان الحركة الآمنة للمواطنين. وتدعم سوريا والأردن والولايات المتحدة جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستكمال إطلاق كل المحتجزين والمختطفين وتسريع عملية التبادل. تقرير: ميلاد فضل

المصدر: الجزيرة