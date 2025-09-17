المفوض السامي لحقوق الإنسان يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر

أدان المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الهجوم الإسرائيلي على قطر، واعتبر خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لنقاش القصف الإسرائيلي على قطر أن إسرائيل تقوض السلام والاستقرار بالمنطقة

من جانبها، وصفت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند ما فعلته إسرائيل بإرهاب الدولة وشددت على أن الهجوم على الدوحة يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي. تقرير: حافظ مريبح

المصدر: الجزيرة