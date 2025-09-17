الفرق العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة وغلافه

تنخرط فرق عسكرية عدة في الجيش الإسرائيلي في القتال على أكثر من محور في قطاع غزة، وهي: 98، 36، 162، 143، 99.

والفرقة 98، هي فرقة نظامية تضم ألوية من المظليين والكوماندوز، انخرطت في القتال بخان يونس وشمال القطاع، والفرقة 36، وهي مدرعة نظامية في القيادة الشمالية، تعمل حاليا في منطقة رفح. وهناك الفرقة 162، وهي مدرعة تتبع للقيادة الجنوبية، عملت في منطقة رفح وشمال القطاع والمناطق الوسطى. و143، هي مدرعة تتبع القيادة الجنوبية، وتعرضت لضربة قوية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. أما الفرقة 99، فهي فرقة مشاة نارية تابعة للقيادة المركزية، عملت خلال الحرب في منطقة رفح وتولت فترة السيطرة على ممر نتساريم. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية في مدينة غزة، وأن الثالثة ستنضم قريبا.