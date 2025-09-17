اختتام المناورات بين روسيا وبيلاروسيا

اختتمت في بيلاروسيا المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية. وجرت المناورات هذه المرة باستخدام جميع أنواع الأسلحة، وتضمنت التخطيط لاستخدام السلاح النووي ومنظومات صواريخ “أوريشنيك” الإستراتيجية.

وأكدت موسكو ومينسك، أن هذه المناورات ليست موجهة إلى أحد، إلا أن دول البلطيق وبولندا رأت فيها تهديدا مباشرا لها. وتزامنت المناورات مع تأزم الوضع مع الجارة بولندا إثر اتهامات وجهتها لروسيا باختراق مسيّرات روسية لأجوائها، ما دفعها لإغلاق حدودها مع بيلاروسيا.

تقرير: رانيا دريدي