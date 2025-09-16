بحضور رفيع المستوى.. كيف بدت القمة العربية الإسلامية في قطر؟

أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة على أن التصعيد الإسرائيلي ضد الدوحة وغزة والمنطقة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني.

داعيا لتحرك دولي فوري لوقف هذه الاعتداءات. وخلال القمة أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عزم الدوحة فعل ما يلزم للحفاظ على سيادتها ومواجهة العدوان الإسرائيلي.

من جانبه، اقترح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي ترأس بلاده القمة العربية، إصدار موقف عربي وإسلامي موحد للتصدي للاعتداء الإسرائيلي على قطر، مشددا على أن أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي العربي الإسلامي. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلة الجزيرة سارة رشيد.