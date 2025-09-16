المشهد العسكري والإنساني لحصار الفاشر في السودان

تزامنا مع المعارك المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، تحذر منظمات أممية من كارثة إنسانية في المدينة.

حيث فرضت قوات الدعم السريع حصارا خانقا على المدينة منذ مايو/أيار العام الماضي. هذا الحصار يتزامن مع استهداف الدعم بقصف مدفعي مستمر في محيط المدينة مما هدد مرافق خدمية أساسية داخلها. وبحسب اليونيسيف ما زال نحو 260 ألف مدني محاصرين في ظروف بائسة، حيث تنتشر الكوليرا وسوء التغذية الحاد.

المصدر: الجزيرة