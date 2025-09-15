وسط قصف متواصل.. مئات العائلات الفلسطينية تنزح من غزة إلى الجنوب

على وقع القصف الإسرائيلي المكثف للأبراج والمباني في مدنية غزة واشتداد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية،

يشهد شارع الرشيد حركة نزوح جماعي لمئات العائلات الفلسطينية نحو مناطق وسط وجنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة. وفي مشهد تكرر مرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، يجد الفلسطينيون أنفسهم مجددا في مواجهة المجهول، في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة. مراسل الجزيرة أشرف أبو عمره نقل الصورة من هناك.