مقاتلات إسرائيلية تدمر برج "الجندي المجهول" بغزة وتشرد سكانه

رصدت كاميرا الجزيرة حالة الارتباك والمصير المجهول لمئات العائلات في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصدار أوامر إخلاء قسري لأبراج سكنية آخرها برج “الجندي المجهول” في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وبعد وقت قصير من أوامر الإخلاء، قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية هذا البرج الذي يعد أحد أكبر الأبراج السكنية في المدينة وسوته أرضا ليلا، مما أدى إلى تشريد عائلات غزية جديدة.

تقرير: نور خالد