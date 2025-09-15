تصعيد عسكري متواصل بين روسيا وأوكرانيا

شنت القوات الأوكرانية ضربات على مصافي النفط الروسية في منطقة لينينغراد، كما أعلنت إسقاط 52 مسيّرة روسية من أصل 58.

وفي المقابل، تواصل روسيا تقدمها في شرق أوكرانيا وتسيطر على قرى جديدة في دونيتسك. وقوبل اختراق مسيرات روسية الأجواء البولندية والرومانية بإدانة واسعة من الاتحاد الأوروبي الذي وصف ما جرى بأنه "تصعيد متهور" من موسكو. بينما وصلت طائرات رافال الفرنسية إلى بولندا ضمن عملية "الحارس الشرقي" لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لتأمين الحدود الشرقية.

تقرير: جعفر سلمات