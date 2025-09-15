استهداف إسرائيلي للمتحف الوطني في صنعاء

دمار واسع خلفته نحو 30 قنبلة ألقتها الطائرات الإسرائيلية على مدينة حزم الجوف وحي التحرير بالعاصمة اليمنية صنعاء، وسوّت العديد من المنازل بالأرض.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المتحف الوطني بصنعاء الذي يضم آلاف القطع الأثرية التي يصل عمر بعضها إلى 3 آلاف عام ودمرت مقتنياته النفيسة. من جهتها دعت وزارة الإعلام بصنعاء الصحفيين لزيارة حي التحرير بالمدينة للوقوف على حجم الدمار الذي لحق به جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة. وتأتي الغارات الإسرائيلية الأخيرة ضمن سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة بين إسرائيل وجماعة أنصار الله (الحوثيين) على خلفية الحرب في غزة.

تقرير: نبيل اليوسفي