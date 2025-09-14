فيديو عائلي لمودريتش يلعب كرة القدم مع ابنتيه

خطف الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لاعب ميلان الأضواء بعد انتهاء مباراة منتخب بلاده ضد الجبل الأسود (مونتينيغرو) في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك مودريتش الاثنين الماضي ضد الجبل الأسود لمدة 82 دقيقة، في المباراة التي جرت على ملعب ستاديون ماكسيمير وانتهت بفوز أصحاب الأرض برباعية.

وبعد انتهاء المباراة، لم يترك مورديتش أرضية الملعب لسبب عائلي، حيث انتظر وصول زوجته وابنتيه.

ووثقت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مودريتش وهو يلعب كرة القدم مع ابنتيه بعد المباراة.

وحظي هذا التصرف بإشادة كبيرة من المتابعين، الذين وصفوا مورديتش بأنه "أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، بل رجل عائلة من الطراز الأول".

يُذكر أن مودريتش احتفل الأسبوع الماضي بعيده الأربعين.

وتزوّج مودريتش من مواطنته فانيا بوسنيتش في مايو/أيار 2010 وأنجبا ثلاثة أبناء هم إيفانو (2010)، إيما (2013)، وصوفيا (2017).

واستعاد المنتخب الكرواتي بقيادة مودريتش صدارة المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد فوزين حققهما خلال فترة التوقف الدولي الأخير على جزر فارو والجبل الأسود بنتيجة 1-0 و4-0 على التوالي.

وحصد منتخب كرواتيا العلامة الكاملة 12 نقطة، من 4 انتصارات بفارق الأهداف عن جمهورية التشيك صاحب المركز الثاني، علما بأن المنتخب الكرواتي لعب مباراة أقل.

ويحل رفاق مودريتش في التوقف القادم ضيوفا على التشيك يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في مباراة ستكون صراعا مفتوحا على قمة المجموعة الأولى، وبعدها بأيام قليلة وبالتحديد يوم 12 من الشهر نفسه يستقبلون جبل طارق.