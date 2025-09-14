50 ألف غزي سيكونون بلا مأوى خلال أقل من أسبوع

تنتقل الحملات المكثفة لقصف المربعات السكنية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي من شرق قطاع غزة إلى غربها وتحديدا في حي الرمال وتل الهوا، التي كانت تأوي النازحين من الشرق.

ونتج عن هذا القصف الواسع تشريد أكثر من 17 ألف شخص بعد القصف الذي استهدف بنايات مختلفة في غرب القطاع بحسب تصريحات الدفاع المدني في غزة.

كما لم يسلم النازحون في الخيام من القصف الإسرائيلي الذي طالهم وأحرق 600 خيمة مما تسبب في تشريد 6 آلاف فلسطيني آخرين، ووفق التوقعات فإن هذا سيدفع 50 ألف فلسطيني للجنوب ليكونوا بلا مأوى خلال أقل من أسبوع.

تقرير: وليد العطار