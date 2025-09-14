مظاهرات مناهضة للمهاجرين وأخرى ضد العنصرية في العاصمة البريطانية لندن

شهدت شوارع لندن مسيرة لأقصى اليمين وأخرى مضادة لها. فقد جاب نحو 100 ألف من أنصار أقصى اليمين شوارع وسط لندن مرددين شعارات معادية للمهاجرين.

استدعي منتمون لتيارات أقصى اليمين من كل أوروبا وحتى من الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة لهذه المسيرة. في المقابل شارك نحو 5 آلاف في مسيرة مناهضة للعنصرية ورددوا شعارات مرحبة بالمهاجرين. في هذه المظاهرة رددت كل الشعارات التي تنادي بترحيب بالمهاجرين ورفض للإبادة الجماعية في غزة وتنديد بالعنصرية والفاشية.

تقرير: مصطفى ازريد