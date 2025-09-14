فرنسا وألمانيا ترسلان طائرات للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي

أعلنت بولندا عن تنفيذ عملية جوية مشتركة مع دول حليفة على حدود أوكرانيا لتأمين مجالها الجوي. وتزامن ذلك مع إطلاق حلف شمال الأطلسي (ناتو) عملية “الحارس الشرقي” لحماية جناحه الشرقي.

وتأتي عملية الناتو بعد أيام فقط من اتهام روسيا بخرق الأجواء البولندية بطائرات مسيّرة.

وسيجري الناتو خلال عملية " الحارس الشرقي" دمج الدفاعات الجوية والبرية، وقالت فرنسا إنها أرسلت 3 طائرات رافال مزودة بمعدات وذخيرة إلى بولندا للمساعدة في حماية المجال الجوي لبولندا وأوروبا الشرقية.

كما عززت ألمانيا طائراتها من طراز "يوروفايتر" في قاعدة "روستوك لا غه"، وذلك لمراقبة المجال الجوي فوق بولندا، ليصبح عددها 4 مقاتلات.

وفي المقابل تستمر المناورات الروسية البيلاروسية التي تعد الأكبر منذ بدء الحرب على أوكرانيا.

تقرير: عمر عبد اللطيف