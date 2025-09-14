بولندا تعيش حالة تأهب قصوى عقب الاختراق الروسي لأجوائها

تعيش بولندا حالة توتر وتأهب قصوى، خصوصا عند حدودها الشرقية. فمنذ أزمة الطائرات المسيّرة الروسية، قررت الحكومة إغلاق المعابر البرية مع بيلاروسيا، بالتزامن مع المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية.

ويشدد قادة الناتو على أن أي اعتداء على بولندا يعتبر اعتداء على جميع دول الحلف، مما يعزز المظلة الدفاعية الجماعية ويمنح وارسو ثقة أكبر في مواجهة التهديد الروسي. من جانبه أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لفرض عقوبات كبيرة على موسكو شريطة أن تبدأ جميع دول الناتو فعل الشيء نفسه وتتوقف عن شراء النفط الروسي. تقرير: عياش دراجي

