الجزيرة توثق مشاهد النزوح للأهالي من داخل مراكز الإيواء المستهدفة في غزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. وقد قصفت طائرات حربية إسرائيلية مدارس تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين. واستهدف القصف عددا من الأبنية المجاورة في حي الشاطئ غرب مدينة غزة. مراسلة الجزيرة نور خالد وثّقت مشاهد النزوح للأهالي من داخل مراكز الإيواء المستهدفة.

المصدر: الجزيرة