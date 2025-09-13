دراسة تحذر من انتشار بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية بقطاع غزة

تتصاعد التحذيرات الصحية بانتشار بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية تؤدي للوفاة، في قطاع غزة. وذلك بعد دراسة أجريت بالمستشفى المعمداني، ونشرتها مجلة “ذا لا نسيت” الطبية.

وقد جرى تحليل أكثر من 1300 عينة من جميع مستشفيات القطاع. وأظهرت النتائج انتشار أنواع خطيرة من البكتيريا مضادة للمقاومة الحيوية تؤدي إلى زيادة حالات البتر والوفيات، في ظل شبه انعدام للمضادات الحيوية الفعّالة بسبب الحصار والعدوان على القطاع.

المصدر: الجزيرة