تخوف من عجز مالي كبير لإسرائيل بحلول 2030
السيناريو الأخطر الذي يحذر منه خبراء الاقتصاد في إسرائيل يتمثل في احتلال غزة بشكل كامل واستمرار إدارتها مدنيا وأمنيا من جانب إسرائيل.
هذا ما قالته دراسة شاملة صادرة عن معهد أهارون للسياسات الاقتصادية بجامعة رايخمان في إسرائيل. الدراسة التي شارك فيها بالتعاون خبراء أمنيون، خلصت إلى أن هذا الخيار لن يكلف إسرائيل أعباء عسكرية وأمنية فقط، بل سيدفع اقتصادها نحو أزمة ممتدة للعشر سنوات المقبلة، قد تعرف بالعقد الضائع.
تقرير: أحمد مرزوق
Published On 13/9/2025|
آخر تحديث: 16:45 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة