ما الرسائل التي توجهها أوكرانيا بردها الأخير على الهجوم الروسي؟

بعد ساعات من الهجوم الروسي الضخم على منشآت وسط أوكرانيا ومناطق أخرى قريبة من بولندا، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية نجاح قواتها في ضرب سفينة عسكرية روسية بالبحر الأسود.

اقرأ المزيد

وبحسب التقديرات الأوكرانية فإن العملية استخباراتية مثلت نجاحا نوعيا، تبعث من خلاله كييف رسالة مفادها أن الجيش الأوكراني مازال قادرا على القتال وتوجيه ضربات مؤثرة في العمق الروسي بالرغم من تفوق موسكو العسكري. تقرير: فتحي إسماعيل

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة