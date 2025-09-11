ماذا بعد اتفاق استئناف التفتيش بين إيران ووكالة الطاقة الذرية؟

بدأ محافظو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا نقاشاتهم بشأن اتفاق استئناف التفتيش الذي وقع عليه في القاهرة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتشكل اجتماعات فيينا اختبارا للقدرة على استئناف العلاقة بين طهران والوكالة الدولية، وتجنب تنفيذ ما يعرف بـ"آلية الزناد" وفرض عقوبات جديدة، وسط تباين فيما يتعلق بوصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية.

المصدر: الجزيرة