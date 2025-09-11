توسعة "معاليه أودميم" خطوة نتنياهو الجديدة لوأد الدولة الفلسطينية

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحاكمة الدولية- خلال تدشينه مشروعا استيطانيا ضخما بالضفة الغربية عزمه على وأد أي أمل لوجود الدولة الفلسطينية.

وهدف نتنياهو من توسعة مشروع "معاليه أدوميم" الاستيطاني ليس فقط عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتضييق الخناق على الفلسطينيين هناك، بل هو جزء من مخطط استيطاني أوسع يهدف لخلق تواصل بين المستوطنات لتشكيل جسر واسع يمتد من القدس إلى البحر الميت.

تقرير: محمد خيري