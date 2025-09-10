شاهد.. ميسي يحاول الاعتداء على لاعب فنزويلي

شهدت المباراة الأخيرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده مشادة بينه وبين أحد لاعبي المنتخب الفنزويلي.

وخاض ميسي يوم الجمعة الماضي آخر مباراة رسمية مع "التانغو" على أرضه، وحظي فيها بتكريم خاص من الجماهير الأرجنتينية.

ورغم الأجواء العاطفية التي اتسمت بها المباراة بالنسبة لميسي، فقد دخل في مشادة مع توماس رينكون مدافع فنزويلا قبل الاستراحة.

فمع إطلاق الحكم التشيلي بييرو مازا صافرة نهاية الشوط الأول توجه الفريقان نحو غرف الملابس، وبينما كان جوليان ألفاريز أول الهابطين إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس وخلفه بقية اللاعبين، غيّر ميسي مساره سريعا باتجاه الممر الذي يسلكه لاعبو فنزويلا.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو أن ميسي واجه توماس رينكون لاعب وسط فنزويلا ووجّه له عتابا على إحدى اللقطات وفق ما ذكرت شبكة "إنفوباي" الأرجنتينية.

ودفع ميسي رينكون قبل أن تتطور الأمور إلى احتكاك بسيط، لكن سرعان ما تدخل رودريغو دي بول ولياندرو باريديس وكريستيان روميرو من طرف الأرجنتين، وسالومون روندون من فنزويلا لفض الاشتباك، حيث تمّكن الأخير من تهدئة "البرغوث".

ورغم أن التوتر استمر للحظات أخرى، حاول ميسي العودة للحديث مع رينكون، لكن الحكم الرابع التشيلي خوسيه كابيرو تدخّل بدوره لتهدئة الأجواء.

وبحسب الشبكة ذاتها لا تزال الأسباب الحقيقية للخلاف غير واضحة، مشيرة إلى أن رينكون لم يكمل المباراة بعد الاستراحة حيث تم استبدل زميله خورخي يريارتي به.

وخاض ميسي المباراة كاملة على ملعب المونومنتال، علما بأنه كان من المفترض أن يتم تغييره من قبل المدرب ليونيل سكالوني، إلا أن خصوصية اللقاء حالت دون ذلك.

وقال سكالوني بهذا الخصوص "كان ينبغي أن يخرج لكنه لم يفعل بسبب الطابع العاطفي للمباراة. أنهى اللقاء وهو يشعر بانزعاج بدني، يستحق أن يقضي بضعة أيام مع عائلته"، وعليه لن يكون ميسي مع الفريق لخوض المباراة الأخيرة في التصفيات ضد الإكوادور.