العدوان على قطر كشف غدر إسرائيل ورفضها للسلام

كشف العدوان الذي شنته إسرائيل على الوفد المفاوض في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حجم الغدر الإسرائيلي، وإصرار هذه الدولة على الحرب ورفضها للسلام.

وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد وصف إسرائيل بعيد العدوان على بلاده -التي تلعب دور الوسيط لإنهاء الحرب على غزة- بأنها دولة مارقة، كما وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) بأنه متنمر.

تقرير: فوزي بشرى

المصدر: الجزيرة