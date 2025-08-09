كيف ينظر القانون الدولي لاستخدام مصطلح السيطرة بدل احتلال غزة؟

وفق القانون الدولي يُعرّف الاحتلال بأنه الهيمنة العسكرية الفعلية على أرض لم تكن تخضع للسيادة الأصلية للسلطة المحتلة.

أما مصطلح السيطرة العسكرية فيستخدم عادة لوصف ممارسة نفوذ أو سلطة محدودة على أراضي دولة أخرى دون أن تطبق على الدولة كامل التزامات فعل الاحتلال.

وحتى لو لم تعلن إسرائيل رسميًا أنها تحتل غزة، فإن الحقائق على الأرض والواقع الميداني وحده المعيار لتوصيف الأفعال وتعريف المسؤوليات في القانون الدولي.