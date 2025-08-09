إسرائيل تسارع في شرعنة 22 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة الغربية

تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

حيث كشفت زيارة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، برفقة مئات المستوطنين، إلى مستوطنة صانور المُخلاة منذ عام 2015، عن تسارع الخطوات الإسرائيلية لإعادة شرعنة الاستيطان. وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها إلى هذا الموقع منذ 20 عامًا، وتأتي في إطار قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة 22 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

تقرير: ليث جعار