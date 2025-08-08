صور خاصة للجزيرة تظهر دمارا كبيرا وصادما بأحياء شرقي غزة

أظهرت صور خاصة للجزيرة حجم الدمار الصادم وغير المسبوق الذي طال أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

والتقطت المشاهد الحديثة قبل يومين من الجو عبر مسيّرة إسرائيلية تم إسقاطها في غزة، ووثقت منازل وشوارع وبنى تحتية مدمرة بشكل كامل.

وتعرضت الأحياء الشرقية لمدينة غزة خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة لعمليات عسكرية عدة أدت إلى نزوح كامل لسكان الأحياء فضلا عن قتل وإصابة وفقد الآلاف منهم، إضافة إلى الدمار الهائل.