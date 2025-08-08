الحكومة اللبنانية تخطو خطوتها الثانية باتجاه حصر سلاح حزب الله

خطت الحكومة اللبنانية خطوتها الثانية باتجاه حصر سلاح حزب الله، بإقرارها الورقة الأميركية بتمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

اقرأ المزيد

وتتضمن أبرز أهداف الورقة سحب سلاح حزب الله والتنظيمات الأخرى وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها ووقف عملياتها العسكرية وعودة السكان إلى ممتلكاتهم في الجنوب وبدء إعادة الإعمار. وأدت مناقشة أهداف الورقة الأميركية إلى انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة. تقرير: إيهاب العقدي

المصدر: الجزيرة