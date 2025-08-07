كيف تفتح المساعدات أبواب الموت بغزة تحت رصاص الاحتلال؟

باتت صور موت الناس جوعا في قطاع غزة مألوفة رغم بشاعتها في ظل سياسة التجويع الإسرائيلية، إذ سقط نحو ألفي شهيد بينهم أطفال مجوعون حاولوا فقط تأجيل الموت يوما واحدا.

اقرأ المزيد

وفي وقت يتحدث فيه الاحتلال عن مساعدات، يتحوّل توزيعها إلى مصايد موت، تُحصد فيها أرواح المجوعين، فضلا عن إسقاط صناديق المساعدات الجوية مما يتسبب بفوضى عارمة، وسقوطها في مناطق خاضعة للاحتلال أو في البحر أو فوق نازحين جائعين في خيامهم. تقرير: وليد العطار

المصدر: الجزيرة