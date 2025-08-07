شاهد.. نزال ملاكمة بين ليفاندوفسكي ولامين جمال

منذ بداية تحضيرات برشلونة للموسم المقبل 2025-2026، بدت ملامح الانسجام واضحة بين نجمي الفريق، الإسباني لامين جمال، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وعبّرا عن ذلك خلال الحصة التدريبية الأخيرة للفريق.

وأظهر مقطع فيديو نشره نادي برشلونة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي نزالا طريفا في الملاكمة بين ليفاندوفسكي وجمال، حاول خلاله كل منهما توجيه لكمات خفيفة للآخر، دون أن يُلحق به أي أذى.

وتأمل جماهير برشلونة أن تستمر حالة الانسجام والتفاهم بين هذا الثنائي الهجومي خلال الموسم المقبل، على أمل تكرار إنجازات الموسم الماضي، بعدما ساهما في تتويج الفريق بجميع البطولات المحلية في إسبانيا (الدوري، والكأس، وكأس السوبر).

لكن يبقى الحلم الأكبر بالنسبة للجماهير هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزائن النادي منذ عشر سنوات.