توسع استيطاني محموم في الضفة الغربية وصمت عربي مطبق

أمام جدار كُتب عليه “الموت للعرب”، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرار إعادة بناء مستوطنة أُخليت قبل 20 عاما، ضمن مخطط يقضي بإقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي التصعيد الاستيطاني متجاهلا القانون الدولي ومتزامنا مع الحرب المدمرة على غزة التي أسفرت عن مقتل وإصابة ربع مليون فلسطيني وتشريد مليونين آخرين. ويواجه التوسع الاستيطاني صمتا عربيا مطبقا، بينما تكتفي الدول الغربية بالتلويح بالاعتراف بدولة فلسطينية بلا أرض. تقرير: ماجد عبد الماجد

المصدر: الجزيرة