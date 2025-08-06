زلزال قوي في إقليم كامتشاتكا الروسي يعيد تنشيط براكين خامدة

تعرض إقليم كامتشاتكا الروسي مؤخرا لزلزال، صنف كأقوى هزة أرضية تضرب المنطقة منذ منتصف القرن الماضي. وقد تسبّب الزلزال في إعادة تنشيط عدد من البراكين الخامدة في الإقليم.

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تتحرك الأرض في الإقليم وتحرك معها البراكين، ويحتضن الإقليم نحو 300 بركان أبرزها كليوتشيفسكي الذي يُعد الأكبر في المنطقة الأوراسية، وكان من أكثر البراكين تفاعلا مع الزلازل، فباشر بإطلاق الرماد والحمم البركانية. تقرير: رانيا دريدي

المصدر: الجزيرة