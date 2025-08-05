شاهد.. الفلسطيني محمد الهجين في رحلته الخطرة لحصوله على المساعدات

وثق المواطن الفلسطيني محمد الهجين للجزيرة رحلته المحفوفة بخطر الموت نحو منطقة زكيم شمالي غزة على أمل الحصول على المساعدات.

وتظهر الصور التي التقطها محمد رفقة أطفاله وجيرانه حجم المشقة والمعاناة التي يضطر أهالي غزة لخوضها كل يوم، وكيف تحولت نقاط توزيع المساعدات إلى مصايد للموت. وتوثق الصور أيضا لحظة انتشال جثامين عدد من الشهداء الذين خرجوا بحثا عن الطحين لكنهم وجدوا رصاص جيش الاحتلال بانتظارهم.