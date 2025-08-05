الكوليرا تنتشر في دارفور والحرب تفاقم من صعوبة السيطرة عليه

ارتفعت حالات الإصابة بالكوليرا في مخيمات النازحين بإقليم دافور، وقد سجلت التنسيقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين هناك ما يقارب من 200 حالة وفاة ونحو 4 آلاف إصابة.

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الحرب وانعدام الرعاية الصحية وفرا بيئة خصبة لانتشار الكوليرا في دارفور، ومع ظروف النزوح القاسية هربا من الرصاص لم يجد الناس حيلة لتدبر أحوالهم لا إيواء لائقا ولا تغذية مناسبة ولا أدوية تسعفهم للاستمرار في حياة، حتى لو كانت قاسية، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن. تقرير: الطاهر المرضي

المصدر: الجزيرة