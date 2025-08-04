قادة أمنيون سابقون بإسرائيل: إنجازاتنا محدودة بغزة والحرب لم تعد عادلة

نشر قادة أجهزة أمنيون سابقون في إسرائيل مقطع فيديو حثوا من خلاله الحكومة الإسرائيلية على إنهاء الحرب وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بسرعة.

ويبرز بين المتحدثين رؤساء في أجهزة الموساد والشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية ووزراء دفاع وقادة في سلاح البحرية والجو وغيرها من الوحدات النخبوية.

وقال المتحدثون إن "الحرب التي بدأت عادلة لم تعد عادلة الآن بعد أن حققت أهدافها العسكرية"، وأكدوا أن عملية "عربات جدعون" لم تحقق شيئا يذكر.

وأكد هؤلاء أن إسرائيل دفعت أثمانا بإصابات وقتلى أكثر من اللازم، كما أن "إنجازاتنا محدودة للغاية، والأضرار الدولية ثقيلة جدا ولم نحقق أي شيء في موضوع المختطفين (الأسرى)".