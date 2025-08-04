عراقيون للجزيرة نت: سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة إبادة

ندد مواطنون عراقيون بممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في غزة واصفين سياسة التجويع بالإبادة، ومطالبين بتحرك عربي وإسلامي فعلي لكسر الحصار، وتقديم مساعدات تنقذ المدنيين من الموت جوعا ومرضا.

بغداد- عبّر مواطنون عراقيون عن رفضهم واستنكارهم الشديد للممارسات التي وصفوها بـ"غير الإنسانية" التي تمارسها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة "سياسة التجويع" التي تدفع ثمنها أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب على حد سواء.

وطالب المواطنون بقرارات تتجاوز مجرد "الشجب والاستنكار"، مؤكدين أن "الناس تموت في غزة"، ودعوا إلى "قرار أممي أو عربي صارم يوقف إسرائيل عند حدها".