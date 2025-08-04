صرخة تونسيين ضد حصار وتجويع غزة

رصدت “الجزيرة نت” من تونس رفضا شعبيا واسعا لحصار غزة، حيث أدان مواطنون تونسيون تجويع الفلسطينيين واعتبروه جريمة إبادة، معبّرين عن غضبهم من الصمت الدولي إزاء حرب التجويع في غزة.

تونس- رصدت "الجزيرة نت" من تونس آراء مواطنين تونسيين ونشطاء أدانوا بشدة حصار غزة وتجويع الفلسطينيين، معتبرين ذلك جريمة إبادة ممنهجة.

وعبر المستجوَبون عن إدانتهم الشديدة لسياسة التجويع، معتبرين إياها جريمة ممنهجة يرتكبها الاحتلال الصهيوني في محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني والمقاومة، ضمن ما وصفوه بـ"حرب إبادة شاملة" تنتهك كل المواثيق الدولية والقانون الإنساني.

كما ندد المواطنون التونسيون بما وصفوه بـ"الصمت العربي والدولي المخزي" تجاه هذه الجرائم، معتبرين أن التواطؤ بالصمت لا يقل خطورة عن المشاركة المباشرة في العدوان.

وأكد المستجوبون دعمهم الكامل للمقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، مشددين على مواصلة التحرك في الشارع التونسي نصرة لغزة، والمشاركة في مختلف المبادرات الإنسانية والاحتجاجية الرامية إلى كسر الحصار.