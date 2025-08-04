شاهد.. لقطة خيالية لغولر نجم ريال مدريد بكرة السلة

أشعل الدولي التركي أردا غولر نجم ريال مدريد مواقع التواصل الاجتماعي بلقطة خيالية خلال قضائه العطلة الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وظهر غولر (20 عاما) في مقطع فيديو بتحدٍ غير تقليدي، حيث سدد كرة من طرف الملعب الخاص بكرة السلة لتدخل الحلقة في الجهة المقابلة بدقة مذهلة، ليحصد إعجابا وانتشارا واسعا خلال وقت قصير ويؤكد في الوقت نفسه موهبته الاستثنائية وحيويته اللافتة.

ويقضي غولر حاليا عطلته الصيفية في مدينة أنطاليا، وفيها يمارس بعض التدريبات الفردية للحفاظ على لياقته البدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخلال الإجازة التقى غولر بمدرب فريق أنطاليا سبور إيمري بيلوز أوغلو، ولعبا سويا مباراة تنس بالقدم كانت مليئة بالحماسة والمرح وفق وصف موقع " ليدر غازته" التركي.

ونشر أوغلو بدوره بعضا من مقاطع الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق عليها بالقول "التلميذ تفوق على أستاذه".

يُذكر أن غولر خاض مع ريال مدريد بالموسم الماضي 49 مباراة في جميع البطولات، سجل فيها 6 أهداف وقدّم لزملائه 11 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

واكتفى غولر وفريقه خلال الموسم الماضي بالتتويج بلقبي كأس السوبر الأوروبي على حساب أتلانتا الإيطالي، وكأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال" بالفوز على باتشوكا المكسيكي.