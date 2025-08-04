سوريون ينددون بسياسة إسرائيل الممنهجة في تجويع غزة

ندد سوريون استطلعت الجزيرة نت آراءهم بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وطالبوا بتدخل عربي ودولي لوقف سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل، محذرين من توسع جرائم إسرائيل إذا استمر السكوت عليها.

دمشق- لم يكن السوريون بعيدين عما يجري مع عمقهم العربي والفلسطيني في قطاع غزة، وطالما رفضوا وأدانوا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، من حرب وحصار وتجويع تستخدمه إسرائيل كسياسة ممنهجة وعقاب جماعي ضد أكثر من مليونين و300 ألف نسمة يواجهون الموت يوميا.

وندَّد سوريون تحدثوا للجزيرة نت بسياسة إسرائيل وإبادتها الجماعية للفلسطينيين في غزة، ودعوا لتحرك عربي وعالمي لوقف انتهاكات إسرائيل ووقف إجرامها، وإدخال الطعام إلى القطاع.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن عدد الذين يعانون من سوء التغذية من الأطفال قبل فبراير/شباط الماضي بلغ 1600 طفل، في حين زاد العدد إلى 6500 طفل في يوليو/تموز الماضي، أي بزيادة بلغت 2.5%.