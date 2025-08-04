سودانيون يتضامنون مع أهالي غزة المجوّعين

انتقد مواطنون سودانيون بشدة استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة واكتفاء العالم والمسلمين بالمشاهدة، وأكدوا للجزيرة نت، ضرورة التدخل العاجل لإيصال مواد غذائية لأهالي القطاع المجوعين.

الخرطوم- عبّر مواطنون سودانيون -في تصريحات للجزيرة نت- عن استيائهم الشديد من سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة دعم حقوق الفلسطينيين ونصرة قضيتهم العادلة.

وانتقدوا بشدة استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على غزة واكتفاء العالم والمسلمين بالمشاهدة، وأكدوا ضرورة التدخل العاجل بإيصال مواد غذائية لأهالي القطاع المجوّعين.

كما شددوا على أنهم يدعمون القضية الفلسطينية التي تمس الشعب السوداني ووقوفهم إلى جانب الغزيين رغم معاناة السودانيين أنفسهم وحاجتهم للدعم والمساندة، وأنهم يتشاركون المعاناة ذاتها.