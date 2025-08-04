تعرّف على أغرب أكلات الغزيين لمجابهة التجويع

وضع التجويع المستشري في قطاع غزة السكان أمام خيارات صعبة وقاسية، من أجل تدبر شؤونهم اليومية والبقاء على قيد الحياة.

وتفتقد أغلبية الغزيين الطحين اللازم لصنع الخبز، وهو مكون غذائي أساسي لدى السكان المحرومين منه نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال على إدخاله منذ 5 شهور، واستيلاء اللصوص على شاحنات محدودة يجبرها الاحتلال على العبور في مسارات غير آمنة.

وفي الفيديو المرفق يروي غزيون -التقتهم الجزيرة نت في الشوارع وخيام النزوح- تجاربهم القاسية في مواجهة التجويع، الذي أجبرهم على ابتكار أكلات لم يعتادوها من قبل، قوامها من العدس، الذي ارتفعت أسعاره أيضا عدة أضعاف لأنه الصنف الغذائي الأكثر طلبا، ولجؤوا إلى بدائل غريبة ومؤلمة.

ويعصف تجويع ممنهج بزهاء مليونين و300 ألف نسمة في القطاع الساحلي الصغير، حصد أرواح العشرات منهم، جراء الحصار الخانق وإغلاق المعابر ومنع الاحتلال إدخال الإمدادات الإنسانية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.